Presidente da CBF estabelece data para contratar novo selecionador para o Brasil

O Brasil continua à procura de um novo selecionador, depois da saída de Tite após o Mundial'2022. Ainda assim, a espera não deverá continuar por muito tempo, visto que Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, revelou que 25 de maio é a data limite para definir quem será o próxima treinador da canarinha."Antes de partir para um plano B, quero esgotar todas as possibilidades do plano A. Temos um compromisso com a sociedade e temos que a ouvir", referiu Ednaldo Rodrigues sem se referir a nomes, citado pela referida fonte.25 de maio é o dia em que os jogadores brasileiros serão convocados para dois particulares, a disputar entre 12 e 20 de junho, contra seleções ainda por definir.Apesar de estar ao serviço do Real Madrid, Carlo Ancelotti continua a ser o favorito ao cargo, mas não recebeu qualquer abordagem oficial por parte da CBF, de acordo com o 'Globo Esporte'. No chamado plano B, surgem nomes como Fernando Diniz, Abel Ferreira e Jorge Jesus, segundo a mesma fonte.