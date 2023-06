Presidente da CBF garante que Ancelotti continua a ser o "plano A": «Esperamos que dê certo»

Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), assumiu, em entrevista ao 'Globo Esporte', que Carlo Ancelotti continua a ser a prioridade para treinar a seleção canarinha, frisando mesmo que já houve contactos no sentido de tentar fechar a contratação do italiano, que atualmente orienta o Real Madrid."Sim, fizemos contactos [por Ancelotti] e acho que teremos uma definição bem nítida no máximo até ao dia 30 deste mês. Aí vamos poder esclarecer tudo. Mas Ancelotti continua a ser o nosso plano A e esperamos que dê certo", referiu à chegada a Barcelona, onde a seleção brasileira está a estagiar.E acrescentou: "Na realidade, entendo que até dia 30 temos a possibilidade de fechar esse plano A. Em relação a outras hipóteses falo depois disso, porque tenho de ouvir a nossa direção. Também vou aproveitar estes próximos jogos aqui e em Portugal [frente a Guiné e Senegal] para trocar ideias com os jogadores, pois eles fazem parte de todo este trabalho que a CBF desenvolve. Procuramos sempre ouvir todos eles para que também possam opinar", rematou.Refira-se que estas declarações de Ednaldo Rodrigues surgem numa altura em que a canarinha está sem selecionador desde a saíde de Tite, que abandonou o escrete após o Mundial'2022. Jorge Jesus continua de olho na vaga, depois de ontem ter anunciado, à chegada a Lisboa, que ainda sonha participar num Mundial de seleções