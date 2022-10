Presidente da CBF "ratifica" nome de Abel mas atira: «Teria que citar outros 10 nomes»

Tite já anunciou a sua saída da seleção brasileira após o Mundial'2022 e, ainda que haja esse grande torneio ainda por disputar, um dos temas mais comentados do outro lado do Atlântico é precisamente saber quem lhe irá suceder. Vários nomes foram apontados e um dos que soa de forma mais forte é o de Abel Ferreira, técnico que está perto de levar o Palmeiras à conquista do Brasileirão. O presidente da CBF assume que o português é um dos cogitados, mas deixa claro que na lista há muitos mais nomes.A resposta de Ednaldo Rodrigues surgiu esta quinta-feira, num evento de apresentação de mais um patrocinador da CBF, quando o líder do organismo foi questionado sobre os nomes de Dorival Júnior (Flamengo) e Fernando Diniz (Fluminense). "O futebol brasileiro tem um manancial extenso de grandes treinadores. Seria injusto citar só esses três (Dorival, Diniz e Abel). Não quero esquecer nenhum. Ratifico os nomes que você coloca. Mas teria que citar outros 10 nomes", afirmou.Uma coisa é certa, Ednaldo Rodrigues garante que a escolha nunca será feita em função da nacionalidade. "O nosso foco neste momento são os objetivos da seleção, que é muito bem comandada por Tite e pela comissão. Vamos discutir depois do Mundial. Mas não temos preconceito com nacionalidade alguma. Pode ser estrangeiro ou brasileiro, desde que tenha competência", frisou.