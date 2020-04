Treinador foi despedido devido a "regras demasiado rígidas": «Parecia coisa de exército»

O presidente do Atlético Mineiro, Sergio Sette, afirmou, em declarações à rádio 'Itatiaia', que a demissão de Rafael Dudamel do comando técnico da equipa, após a eliminação diante do Afogados-PE para a 2.ª fase da Taça do Brasil, ocorreu por "incompetência técnica" do treinador venezuelano.

"A verdade é a seguinte: Dudamel foi despedido por incompetência técnica. Senti que queria adotar regras demasiado rígidas, criando regras onde não havia necessidade para tal", atirou o dirigente do clube braisileiro, questionando ainda o método do técnico, de 47 anos.

"Parecia uma coisa do exército. O jogador já é profissional. O que ele tinha de fazer era deixar a equipa preparada, implementar um sistema de jogo e isso não aconteceu", finalizou.