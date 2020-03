Presidente do Flamengo e a renovação de Jesus: «Estamos a aproximar-nos, faltam só detalhes»

Um dos assuntos em foco no Brasil tem sido a continuidade de Jorge Jesus no Flamengo. Sobre o tema, o presidente do Mengão, Rodolfo Landim, referiu que a renovação do técnico está apenas presa por detalhes.





"Estamos a aproximar-nos. Faltam só detalhes", justificou o líder da formação rubro-negra domimgo, enquanto fazia um gesto de dinheiro com a mão, à margem de um evento do clube.Recorde-se que, segundo a imprensa brasileira, o Fla pretende segurar JJ, mas apenas arrancará as negociações para a renovação durante a semana que vem, altura em que o representante de Jesus, Bruno Macedo, chegará ao Rio de Janeiro.