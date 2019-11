Presidente do Flamengo revela reação de Jorge Jesus no autocarro: «Foi muito 'bacana'»

Tochas, petardos e cânticos: o arrepiante apoio dos adeptos do Flamengo à equipa antes da partida para o Perú Tochas, petardos e cânticos: o arrepiante apoio dos adeptos do Flamengo à equipa antes da partida para o Perú

O presidente do Flamengo revelou a reação de Jorge Jesus ao apoio que a equipa recebeu à partida para Lima, Peru, onde sábado disputa a final da Taça Libertadores, frente ao Grémio (20 horas)."Ele estava ao meu lado e ficou a sorrir acompanhando tudo. Teve um momento em que ele foi para a frente do autocarro. Saiu da parte protegida e foi para o lado do motorista. Começou a acenar às pessoas que acompanhavam o autocarro e corriam. Foi algo muito bacana essa troca com a torcida do Flamengo",contou Rodolfo Landim, em entrevista à Globo.E se os adeptos já estão em festa e o título a apenas um jogo, o presidente do Flamengo não esconde a ansiedade."É óbvio que eu, como todos os adeptos depois de 38 anos à espera, estou muito ansioso, mas se por um lado há essa ansiedade também existe uma confiança muito grande no trabalho, no plantel que temos. A expectativa é a mais positiva possível", afirmou.