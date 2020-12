Presidente do Palmeiras admite interesse em Hulk mas pede "paciência"

Paulo Buossi, presidente em exercício do Palmeiras, enquanto Maurício Galiotterecupera da Covid-19, admitiu interesse em Hulk, mas reclamou "responsabilidade e paciência" nas negociações.





"O Hulk é um grande jogador. É um jogador de seleção e é do Palmeiras. O Palmeiras tem interesse em todos os grandes jogadores. Vivemos um ano muito difícil, por isso este assunto requer muita paciência, responsabilidade. É assim que vamos tratar o assunto", disse, em declarações ao canal TNT, antes do encontro com o Bahia.O dirigente comentou ainda a situação financeira do clube, devido ao impacto da Covid-19. "Este ano foi muito difícil. O futebol não foge à regra. Tivemos quedas nas receitas na ordem dos 30 por cento e isso é um grande problema para qualquer clube. Estamos a tratar de tudo com responsabilidade porque um dos objetivos é manter o clube saudável financeiramente. Uma das fontes de receita é a venda de atletas. Sabemos que isso pode acontecer, mas vamos defender os interesses do Palmeiras."