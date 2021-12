Presidente do Palmeiras garante continuidade de Abel: «Vai cumprir contrato»

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, desfez as dúvidas que poderiam existir sobre o futuro de Abel no clube e garantiu que o treinador português vai continuar no comando técnico do clube de São Paulo na próxima época."O nosso treinador bicampeão da Libertadores fica. Ele tem contrato até 2022, com a possibilidade de estender até o fim de 2023. Confirmo que o nosso técnico Abel permanece connosco e vai cumprir o contrato", assegurou esta quinta-feira a dirigente em conferência de imprensa, depois de ter tomado posse ontem."Este foi sempre o desejo da presidência [do clube] e é também o do nosso técnico, que certamente está muito feliz aqui, assim como os nossos milhões de adeptos estão felizes com ele. Estava ansiosa para dar esta notícia: Abel continua no Palmeiras na próxima temporada", acrescentou, confirmando também que Anderson Barros continuará a ser o diretor de futebol do Palmeiras.Recorde-se que o treinador português levou o Palmeiras à conquista de duas Libertadores e uma Taça do Brasil, desde que chegou ao emblema de São Paulo em outubro de 2020.