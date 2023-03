Presidente do Palmeiras não quer deixar fugir Abel Ferreira: «É um dos melhores treinadores do mundo»

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, concedeu esta segunda-feira uma entrevista à ESPN do Brasil, antes do sorteio da fase de grupos das competições de clubes sul-americanas , e comentou o momento do emblema de São Paulo tecendo largos elogios a Abel Ferreira ao leme do clube."Ele é o melhor treinador no Brasil, um dos melhores do mundo. Ainda bem que está no Palmeiras. Espero que continue aqui por muito tempo. O Abel é vitorioso, por isso tudo o que envolve o nome dele gera polémica. Eu digo-lhe: 'Não te preocupes com as críticas'. Quando estamos num clube da grandeza do Palmeiras, aquilo que fazemos é destacado e as pessoas aproveitam-se disso", começou por dizer a empresária brasileira."Dou toda a liberdade ao Abel. É um profissional extremamente sério, focado e trabalhador. Convivo diariamente com ele. Não me importa o que dizem dele, porque sei o trabalho que está a desenvolver. É só ver os resultados.", vincou.Recorde-se que Abel Ferreira já conquistou duas Libertadores, um Brasileirão, uma Taça do Brasil, uma Supertaça do Brasil e uma Supertaça Sul-Americana desde a chegada ao Palmeiras em outubro de 2020 e tem contrato até ao último dia de 2024.