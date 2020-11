Presidente do Palmeiras pede apoio dos adeptos: «Abel Ferreira vai precisar de tempo»

Maurício Galiotte, presidente do Palmeiras, explicou numa entrevista ao Globo Esporte por que apostou na contratação de Abel Ferreira e pede união em torno da equipa. O líder do 'Verdão' pede também tempo para o treinador português poder implementar as suas ideias.





"O Palmeiras investiu muito nos escalões de formação nos últimos anos e continuará a investir. Iremos ao mercado para atender necessidades específicas ou aproveitar oportunidades. Assim, procurámos um técnico com experiência na formação e aproveitamento de jovens atletas", justificou o presidente."Outro aspeto considerado foi a intensidade de jogo, que requer uma equipa participativa, com equilíbrio entre os setores e velocidade de transição. A escola europeia é uma referência nisso. Temos também como objetivo implementar um padrão de jogo, não apenas um modelo, mas uma cultura futebolística, o que exige metodologia e didática. O currículo do Abel Ferreira demonstra que ele reúne estas características e competências", acrescentou Galiotte.Só que o treinador português vai precisar de estabilidade: "Todos nós, palmeirenses, temos de estar unidos neste momento. O Abel foi contratado para fazer um trabalho a médio e longo prazo. É um projeto muito importante para o futuro do Palmeiras e o apoio dos nossos adeptos será, como sempre, fundamental. Os recursos têm de ser compatíveis com os objetivos e é preciso haver um alinhamento de expectativas. As variáveis contemplam metas, recursos e prazos. A evolução também deverá ser considerada e não apenas os resultados desportivos."E deixou uma garantia. "Para fazer este trabalho o treinador vai precisar de tempo e segurança, de modo a poder executá-lo de forma satisfatória."