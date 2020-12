Presidente do Santos após empate com o Grémio: «Arbitragem tenebrosa. Árbitro trapalhão»

Com Santos empatou na deslocação ao reduto do Grémio, na 1.ª mão dos quartos-de-final da Taça Libertadores, num jogo que contou com Lucas Veríssimo a titular na equipa visitante e um golo aos 90+12 minutos. No final do encontro o presidente do Santos, Orlando Rollo, atirou-se à arbitragem.





"O resultado foi excelente, 1-1 em casa do adversário. Mas as circunstâncias tornam-o mau. Arbitragem tenebrosa, péssima, ruim. Não digo nem que foi tendenciosa, é ruim mesmo. Árbitro é um trapalhão. Teve problemas anteriores. Vamos reclamar na CBF, Conmebol. A gente é chato nessas reclamações. A gente reclama mesmo. Vamos pessoalmente. Peço apoio do presidente da CBF para isso não voltar a acontecer", afirmou.E as críticas estendem-se ao VAR. "Está a acabar com o futebol. O adepto não aguenta mais esperar cinco, 10, 15 minutos numa decisão. VAR perdeu sentido. Era para acabar com a polémica, com lances claros e cristalinos, mas não é isso que acontece. Hoje é interpretação, cria problemas. Sou favorável ao fim do VAR. Serve para nada. Santos não vai deixar quieto. Vamos interpelar mais uma vez", sublinhou Orlando Rollo.