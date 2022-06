Presidente do Santos demite funcionário por tentativa de suborno a jogadora do Bragantino

O presidente do Santos, Andrés Rueda, veio esta segunda-feira a público informar a comunicação social brasileira que demitiu um funcionário ligado ao futebol feminino do clube por tentativa de suborno a uma jogadora do Bragantino antes da partida realizada no último fim de semana entre os dois clubes, a contar para o campeonato brasileiro feminino.

"Tivemos um facto lamentável comprovado este fim de semana que talvez seja a ponta de um 'iceberg' do que está a acontecer no nosso futebol. Um funcionária do nosso clube, do futebol feminino, utilizou-se de um intermediário do Bragantino e tentou subornar uma jogadora do Bragantino para arranjar um resultado elástico já no primeiro tempo do jogo para efeito de apostas", começou por revelar o dirigente do Peixe, em declarações na conferência de imprensa realizada hoje.

De acordo com Andrés Rueda, a jogadora do Bragantino que recebeu a proposta de suborno encaminhou as mensagens recebidas para o diretor executivo do clube, Thiago Scuro. "A alegação é de que o Bragantino já estava eliminado [o clube já sabe que vai descer de divisão]. A jogadora prontamente recusou a proposta e comunicou os seus superiores, que têm uma relação muito forte com o Thiago, apresentando inclusive provas materiais, como 'prints' de conversas. Rapidamente [o caso] chegou ao nosso conhecimento e, junto com o Thiago, tomámos algumas providências: demissão por justa causa de todos os envolvidos. Oficiámos imediatamente a CBF [Confederação Brasileira de Futebol], colocando as provas e os 'prints'", acrescentou.

O caso foi posteriormente confirmado pelo Bragantino, que também reagiu em comunicado. "O Red Bull Bragantino vem a público para, infelizmente, confirmar as alegações de assédio a uma das nossas jogadoras antes da partida contra o Santos, para o Brasileirão feminino. A atleta da nossa equipa foi contactada, por via de mensagens, com uma proposta de suborno para a combinação de um determinado resultado. A jogadora prontamente recusou e informou os seus superiores, que se certificaram de encaminhar a denúncia à nossa direção", começam por informar, acrescentando: "[...] Os dois clubes já entregaram todo o material às autoridades competentes."

Equipa de arbitragem também poderá estar envolvida no esquema de suborno

As acusações de Andrés Rueda não se ficaram pelo funcionário. De acordo com o presidente do Santos, um funcionário do clube - sem afirmar se se tratava do funcionário que contactou a jogadora do Bragantino - entregou um envelope suspeito à quarta árbitra logo antes de a partida começar. "Aconteceu algo no mínimo esquisito antes do início do jogo, com um funcionário a entregar supostamente um envelope à quarta árbitra bem à frente da juíza, algo que tem de ser investigado. Já avisámos a CBF. Estamos a preparar todo um material para encaminhar para o Ministério Público. Não vamos ficar contentes enquanto não apurarmos toda a podridão. [Arbitragem envolvida?] Não tenho condições de avaliar, mas a imagem [do envelope ser entregue] é pública", rematou.