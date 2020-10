Presidente do Santos e as propostas por Lucas Veríssimo: «Forma de pagamento era uma vergonha»

O presidente em exercício no Santos, Orlando Rollo, continua sem querer dar por concluída a saída de Lucas Veríssimo e abordou as propostas de Benfica e FC Porto.





"Foi estratégia da gestão. Conversámos com o Lucas, conversei com os agentes do Lucas e eles entenderam a situação. O valor de Lucas é muito superior às propostas. Até vieram propostas boas, mas a forma de pagamento era uma vergonha. [Quanto?] Vou ser cauteloso. Não quero taxar o nosso jogador. Mas vale mais do que ofereceram", afirmou o dirigente citado pelo Lance.E prosseguiu: "Os clubes sabem que o Santos está em crise e então fazem propostas esdrúxulas e colocam-nos a faca no pescoço".No entanto,sabe que a transferência de Lucas Veríssimo para o Benfica está garantida para janeiro.