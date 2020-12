Presidente do Vasco da Gama segura Sá Pinto: «Ninguém ganha ou perde sozinho»

Os resultados do Vasco da Gama têm deixado muito a desesjar - a equipa ocupa um modesto 17.º lugar no Brasileirão - mas o presidente, Alexandre Campello não acredita que a solução seja a saída do treinador português, Ricardo Sá Pinto. Até porque o clube já utilizou duas vezes essa receita esta época - demissão do treinador - e os problemas mantiveram-se.





"Não acredito que mais uma mudança de treinador vá resolver alguma coisa. Leva tempo até o treinador conhecer a equipa e acho que todos devem dividir a responsabilidade. Jogadores, equipa técnica e direção. Ninguém ganha ou perde sozinho no futebol. Cada um tem de assumir sua responsabilidade", disse o líder do clube, citado pelo Globo Esporte.Campello está em Portugal onde, segundo aquela publicação, tenta antecipar parte dos recursos da venda do lateral-direto Nathan ao Boavista.