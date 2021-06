Pressão sobre Abel Ferreira: treinador português contestado

De bestial a... contestado. Após a eliminação precoce da Taça do Brasil, a Mancha Alvi Verde, principal claque do Palmeiras, pediu a saída de Abel Ferreira. Detentora do troféu, a equipa caiu nos 16 avos da competição, frente ao Clube Regatas Brasil (CRB), da Série B, ao perder no desempate por penáltis (3-4) e o português foi o principal visado pelos adeptos. "Vergonhoso. O nosso treinador está sem vontade de ficar no Brasil. Diz que está com saudades da família e fala em tom de despedida. Está perdido nas convocatórias. Em todos os jogos há um sistema de jogo diferente e sem padrão nenhum. Exigimos mudanças: rescisão e afastamento de alguns jogadores e a troca do treinador, que está insatisfeito e com saudades da sua terra", pode ler-se no comunicado da claque, que aponta também o dedo à direção e aos jogadores.

"Esses miúdos Tik Tok, que já passaram do limite, serão cobrados como homens, a partir de agora. Se ganharam 3 títulos, já perderam 5. Ninguém tem crédito. Estão todos em débito."

Abel Ferreira reconheceu a pressão e lamentou a ineficácia. "Faltou eficácia nas 35 finalizações que criámos. Pelo menos quatro delas flagrantes, até em cima da linha de baliza. É uma desilusão para todos. Poderíamos estar aqui o dia todo, que não iríamos fazer golo. A pressão no Palmeiras é diária. Jogamos sempre para ganhar, seja onde for e contra quem for, e quando não ganhamos estamos sempre pressionados. O que não nos mata, deixa-nos mais fortes. Espero uma resposta positiva", vincou o técnico do Verdão.



Vacinados no Paraguai



O Palmeiras decidiu vacinar todos os jogadores e staff contra a Covid-19. O clube brasileiro aceitou a oferta da Conmebol e viajará para o Paraguai na próxima segunda-feira para realizar a aplicação da primeira dose. O grupo viajará num voo fretado, tomará a vacina e seguirá direto para o Rio Grande do Sul, onde enfrentará o Juventude, na quarta-feira, para a 4ª jornada do Brasileirão.