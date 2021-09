Primeira divisão brasileira volta a ter público no estádio após ano e meio de interdição

Os adeptos de futebol podem voltar a entrar nos estádios no campeonato da primeira divisão do Brasil, depois de um ano e meio de impedimento devido à pandemia de covid-19, anunciou esta quarta-feira a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"Esta é uma decisão tomada em conjunto pelos clubes, em acordo com as autoridades de saúde", realçou em comunicado o presidente interino da CBF, Ednaldo Rodrigues, após uma reunião com os líderes dos clubes do Brasileirão.

A CBF especificou que as autoridades sanitárias de cada estado ou município devem definir as regras que determinam o número de adeptos que poderão entrar em cada estádio.

Os jogos de futebol no Brasil decorriam com as portas fechadas ao público desde março de 2020, devido à pandemia que causou mais de 595 mil mortos no país, mas o regresso dos adeptos é agora autorizado face à queda significativa no número diário de mortes e infeções, graças ao avanço da vacinação.

Em algumas cidades, como Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo ou Belo Horizonte, a presença de adeptos já tinha sido autorizada noutras competições, como a Taça do Brasil ou a Taça Libertadores, o equivalente sul-americano da Liga dos Campeões europeus.

Mas, no campeonato brasileiro, a maioria dos clubes queria que a interdição fosse levantada simultaneamente, a fim de garantir a equidade desportiva.