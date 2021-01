Prometeu 100 reais por like em caso de vitória e agora tem 'dívida' de 300 mil

Jonathan Leal é adepto do Sport Recife e por amor ao clube fez uma promessa... e agora tem uma 'dívida' superior a 300 mil reais (mais de 56 mil euros).





Nas redes sociais, Jonathan Leal assegurava que pagaria 100 reais por cada like caso o Sport vencesse o Fortaleza, o que acabou por acontecer. O adepto brasileiro, que entretanto colocou a sua conta de Twitter privada, falou à Globo sobre o assunto."Um cara desempregado devendo a Deus e ao Mundo... O que a gente não faz por essa equipa?", começou por dizer. "Depois daquela derrota do Goiás eu pensei, 'vou fazer algo diferente'. Com 10 minutos de jogo Thiago Neves manda aquela bola no cantinho, o coração já dispara... por um lado de alegria, e por outro, caramba, vou ter que pagar a promessa. A gente faz as coisas no calor do coração e quando vê, a besteira está feita. Vou ligar ao Luciano Huck e ver se tem uma vaga para mim no quem quer ser um milionário", disse.