Pulgar esteve envolvido em atropelamento, foi acusado de violação e agora é vetado pelos adeptos do Flamengo

Erick Pulgar, médio da Fiorentina, foi esta quarta-feira associado pela imprensa brasileira a uma possível transferência para o Flamengo. A informação divulgada hoje pelo jornalista Eric Garcia, durante o programa 'Seleção SporTV', gerou uma onda de contestação por parte dos adeptos do Mengão, que deram origem a uma nova 'hashtag' nas redes sociais: #PulgarNão. Em causa, está o envolvimento do internacional chileno em dois casos polémicos.

O primeiro caso ocorreu em 2013, altura em que atropelou um homem de 66 anos, que acabaria por morrer após a colisão. O resultado da investigação ditou a prisão preventiva do futebolista, que tinha apenas 18 anos. Contudo, no último mês Erick Pulgar viu-se novamente envolvido em mais uma polémica após ser considerado suspeito de violação a uma mulher de 24 anos, em casa do jogador, em Santiago. Um caso do qual terá sido ilibado pela própria polícia chilena.

"A informação que eu tenho é que o Flamengo tentou entender o processo junto da polícia chilena. A resposta que eles receberam foi de que ele [Erick Pulgar] não teve qualquer envolvimento no caso [de violação]. Essa é a posição do Flamengo", revelou o jornalista Eric Garcia, em declarações que surgem citadas pelo site 'GloboEsporte'.