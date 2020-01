Quaresma é sonho caro do Santos de Jesualdo

José Carlos Peres, presidente do Santos, admitiu o desejo do clube brasileiro em contratar Ricardo Quaresma. Ainda assim, o dirigente ressalva que, para já, existe um grande obstáculo ao negócio: o elevado salário que o extremo de 36 anos recebe nos turcos do Kasimpasa. "É um jogador muito caro e depende da vontade dele em querer vir para o Brasil. Que eu saiba, o salário dele é de 1 milhão ou 1,2 milhões de reais por mês [entre 216 e 260 mil euros]. Trazer por esse valor é difícil, mas não é impossível. Temos investidores, parceiros. É só um sonho por enquanto, nunca falámos com ninguém da parte do Quaresma. Dou a minha palavra", explicou o presidente do Santos a uma televisão brasileira. Quaresma, que está em final de contrato com o Kasimpasa, é um ‘velho’ conhecido de Jesualdo Ferreira, o novo técnico do Peixe, dos tempos do FC Porto.

Real é a contratação de Madson. O lateral-direito de 28 anos esteve emprestado pelo Grémio ao Athletico Paranaense na última época e assina até dezembro de 2022: "Depois de ouvir o que o Jesualdo Ferreira disse, acho que as minhas características encaixam bem. Sou um lateral muito veloz na transição, mas que também tem preocupação em manter a linha de quatro bem coordenada."