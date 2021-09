Quebra protocolo e é atingido a tiro no traseiro: jogador do Goiás arrepende-se de saída noturna

Henrique Lordelo, médio de 21 anos do Goiás, clube da Serie B brasileira, quebrou o protocolo de prevenção da covid-19 e acabou por ser atingido com dois tiros nos glúteos numa rixa que teve lugar num bar noturno.





O jogador, que já pediu desculpas pela saída, garante que não esteve envolvido na confusão e que apenas uma vítima das circunstâncias."Estou bem, estou a recuperar. Foi um susto. É como se tivesse nascido de novo após ter sido atingido (pelos tiros). Mas venho salientar que não participei e que não estive presente em nenhuma briga ou discussão. Só estava à hora errada no lugar errado. Agora é esperar que a polícia apure os factos e agradecer a Deus por não ter acontecido o pior", explicou o médio, numa mensagem que partilhou no Instagram.Henrique pediu também desculpas ao clube e aos adeptos. "Tenho de me desculpar junto Goiás Esporte Clube por não ter cumprido o protocolo de isolamento contra a covid-19. Peço desculpas também a todos aqueles que perderam entes queridos nesta pandemia e que, de alguma forma, se sentiram ofendidos com meu ato."