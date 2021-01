Quem paga jantar a quem?: Neymar e Gabriel Jesus 'discutem' final da Libertadores

Neymar torce pelo Santos; Gabriel Jesus pelo Palmeiras. As duas equipas brasileiras disputam este sábado a final da Taça Libertadores e a 'discussão' sobre quem vai levantar o troféu no Maracanã já começou... e com jantar incluído.





Já se prepara aí pra pagar um jantar pra mim... https://t.co/zc7p5E06q5 — Gabriel Jesus (@gabrieljesus9) January 30, 2021

"Hoje é dia de ganhar um jantar pago pelo Gabriel Jesus", escreveu Neymar nas redes sociais esta manhã.A resposta não tardou muito: "Já se prepara aí para pagar um jantar para mim...", tweetou o brasileiro do Manchester City.Gabriel Jesus foi formado no Palmeiras e hoje estará a torcer pela equipa orientada pelo português Abel Ferreira; Já Neymar foi puxa pela formação que o viu crescer até rumar a Barcelona. No final, saberemos quem foi o vencedor...















