Queriam que Corinthians de Vítor Pereira jogasse sem os seus adeptos e... ninguém jogou

O Corinthians reforça sua posição intransigente na luta permanente por seus direitos e pela presença da Fiel Torcida em todos os jogos da equipe, por qualquer competição e aguardará novas orientações do tribunal desportivo a respeito da partida suspensa. — Corinthians (@Corinthians) October 15, 2022

O Corinthians de Vítor Pereira devia ter defrontado ontem o Goiás, em mais uma jornada do Brasileirão, mas o jogo foi suspenso por ordem do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Tudo porque os adeptos do Timão foram proibidos de assistir à partida.O caso começou com uma recomendação do Ministério Público de Goiás, expedida através Grupo de Atuação Especial em Grandes Eventos do Futebol, de que apenas adeptos do Goiás pudessem assistir à partida, de modo a "evitar atos de violência entre as claques dos dois clubes, que possuem um histórico de grande rivalidade". Em junho deste ano, recorde-se, adeptos do Corinthians e do Goiás envolveram-se em atos de violência, que resultaram em pessoas feridas e 17 detidos.Além dos receios de confrontos, a recomendação tinha também por base o facto de o Estádio Hailé Pinheiro não possuir condições de segurança, nomeadamente vias de acesso exclusivas e seguras para os adeptos da equipa visitante.A CBF acedeu ao pedido de proibir a presença dos adeptos do Corinthians, pelo que expediu uma ordem para o Goiás e para a Federação Goiana de Futebol para que o jogo fosse realizado apenas com os adeptos da equipa da casa nas bancadas.Mas o Corinthians não foi consultado sobre o tema e não gostou. O 'Timão' apelou ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que acabou por decidir a suspensão do jogo.Ainda não há nova data marcada para a realização do encontro.