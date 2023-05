Quinze jogadores vão a tribunal no escândalo das apostas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O escândalo de apostas e manipulação de resultados que está a abalar o futebol brasileiro levou o Ministério Público a acusar, para já, um total de 15 jogadores que alinharam em diversos clubes da Séries A e B do Brasileirão na época passada. O defesa Eduardo Bauermann, do Santos, é o nome mais sonante e, de acordo com a imprensa local, arrisca uma pena entre dois e seis anos de prisão por ter aceitado dinheiro para ver cartões em dois jogos.

Entretanto, o Ath. Paranaense afastou da equipa os jogadores Pedrinho e Bryan Garcia, também alegadamente envolvidos num esquema de apostas, estando ainda sob investigação.