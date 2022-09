Rafael Ramos absolvido de injúrias raciais a jogador do Internacional

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva absolveu Rafael Ramos de injúrias raciais ao jogador do Internacional, Edenilson, respeitante ao jogo de 14 de maio. O futebolista português do Corinthians foi acusado pelo capitão do 'Inter' de o ter chamado "macaco" no embate do Brasileirão.Por unanimidade, foram consideradas inconclusivas as cinco perícias levadas a cabo relativamente ao facto de o antigo lateral-direito do Santa Clara poder ter insultado o colega de profissão no relvado, durante a partida.Segundo o 'Globoesporte', Rogério Pastl, advogado do Internacional, aguarda pelo acórdão para saber se irá ou não recorrer da decisão.