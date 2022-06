Rafael Ramos, jogador do Corinthians, foi indiciado pela polícia brasileira por injúria racial a Edenilson, médio do Internacional. O caso remonta a 15 de maio, depois do brasileiro ter acusado o jogador português de lhe ter chamado "macaco", acusações que Ramos nega.O caso foi agora encaminhado para o Ministério Público. Agora, o promotor vai decidir se avança com o processo, se o arquiva ou pede novas averiguações.