Rafinha com capacete e jogador operado ao joelho nas opções: Flamengo já pensa no Grémio

Domingo há duelo com o Fluminense no Maracanã para o Brasileirão mas o Flamengo também já pensa na 2.ª mão da meias-finais da Libertadores frente ao Grémio no dia 23. E neste caso serão jogadas todas as cartas, nomeadamente na utilização dos jogadores que estão lesionados.





Arrascaeta foi operado ao joelho esquerdo há duas semanas mas será convocado para o encontro de acordo com o que adianta a imprensa brasileira, ficando no banco. Já Rafinha poderá utilizar um capacete semelhante ao de Petr Cech.