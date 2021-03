Rafinha elogia Jorge Jesus e diz que Pedro Martins "é um treinador que está cru"

Sem clube desde que deixou o Olympiacos, Rafinha analisou a sua carreira no canal 'Diz aí, Beça', no YouTube. Quando questionado sobre os melhores trerinadores que teve, o jogador brasileiro elogiou alguns, entre eles Jorge Jesus, com quem trabalhou no Flamengo, e Pedro Martins, que encontrou na Grécia.





"Vou dizer quatro: Guardiola, Heynckes, Ancelotti e Jorge Jesus. Coloco Jesus nos melhores", disse o lateral sobre o atual técnico do Benfica. "Pedro Martins? Será muito bom treinador. Tem de ser lapidado, está cru, mas vai ser muito bom", considerou o lateral, de 35 anos.O jogador colocou todos os treinadores que teve em três categorias: top, 'fera' e fraco.