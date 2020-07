Rafinha não teme saída de Jesus e até o compara a Guardiola

Jogador mais experiente do plantel do Flamengo, Rafinha admitiu esta sexta-feira que não teme a saída de Jorge Jesus do comando técnico dos cariocas, até porque assume torcer sempre pelo melhor para o técnico luso. De resto, em conferência de imprensa, o jogador de 34 anos até comparou o estilo do português a Pep Guardiola, treinador que o orientou em Bayern Munique.





"Temer [a saída], não. Não é a palavra que deva usar. É um grande treinador. Torço para que o melhor aconteça. Se continuar connosco vou ficar muito feliz por ter um treinador tão bom do nosso lado. Mas se tiver que seguir o caminho dele, é experiente e sabe que as oportunidades são únicas. Gostamos de contar com ele, mas ele já tem experiência no futebol e na vida e sabe decidir muito bem esta situação", começou por apontar o lateral em conferência de imprensa.Relativamente aos rumores quanto ao futuro de Jesus, especialmente em relação ao Benfica, Rafinha assegura que não soube de nada. "Ele não nos passou nada. Eu, que sou o mais experiente, estou há muito tempo no futebol, sei que estas especulações são normais nesta época. É um treinador vitorioso, veio para o Brasil, ganhou, mostrou que faz a diferença e é normal estar na mira de grandes clubes. É normal que isso aconteça. Estamos felizes por tê-lo do nosso lado, mas sabemos que o futebol é dinâmico. Vejo com bons olhos essas procuras. Isso mostra que o nosso trabalho está a ser muito bem feito", destacou.Por fim, Rafinha abordou as semelhanças com Pep Guardiola. "Os dois dentro de campo têm o mesmo pensamento, com muita intensidade, sempre procuram tirar o máximo dos jogadores, com muita cobrança, sem deixar cair, sem deixar a equipa ficar relaxada. São dois treinadores que cobram muito e isso tem-nos ajudado muito. Tenho um carinho muito grande por ele [Pep], tive a felicidade de trabalhar com ele por três anos, foi o treinador com quem mais joguei na carreira. Dedicou um capítulo do seu livro em minha homenagem, fala sempre de mim com palavras positivas. Mudou um esquema de um clube como o Bayern, na minha função, para eu poder jogar. Mas agora é passado, estou a ter a oportunidade de trabalhar com o mister, com quem estou a aprender bastante", destacou o brasileiro.