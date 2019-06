Rafinha recebido como herói no Flamengo

A espera terminou! Rafinha é reforço oficial do Flamengo de Jorge Jesus e aterrou esta segunda-feira no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Foi recebido pelos indefectiveis adeptos do Mengão, que o brindaram com muito samba e aquele carinho 'made in' Brasil.

"Foi uma receção calorosa. Show de bola. Há muito tempo que não vivia isso. Legal, legal, legal. Quero agradecer pela receção, agora vamos trabalhar", revelou ao site do Flamengo.

O lateral direito era um desejo antigo da direção rubro negra e agradou a Jorge Jesus, que assim ganha um jogador experiente e habituado aos grandes palcos mundias, muito pela permanência de vários anos ao serviço do Bayern Munique.

Nosso reforço @R13_official, assim que recebeu o Manto, mandou um recadinho para a Nação! Se liga aí! ?? #CRF pic.twitter.com/a4dUQuVv0w — Flamengo (@Flamengo) June 24, 2019

O jogador assinou contrato por dois anos e será apresentado oficialmente esta terça-feira.