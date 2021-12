Rafinha ruma ao São Paulo

Após ter deixado o Grémio, emblema de que desceu à 2ª divisão do futebol brasileiro, Rafinha foi oficializado como reforço do São Paulo. A informação foi confirmada pelo presidente do emblema paulista, Julio Casares, que revelou a assinatura de um contrato de uma época, com outra de opção."Rafinha trará uma liderança importante para a equipa", vincou o dirigente. "Não há motivação maior do que jogar pelo São Paulo. Será uma honra vestir esta camisola, agora como jogador do clube", vincou o reforço.