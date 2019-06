Ramires estreia-se nos treinos do Palmeiras

O internacional brasileiro Ramires estreou-se esta quarta-feira nos treinos do Palmeiras. Ao lado dos novos companheiros, o médio proveniente do Jiangsu Suning da China regressou à ação e com muita vontade de impressionar.

Depois de perto de um ano e meio sem jogar regularmente, o médio de 32 anos quer provar que pode ser determinante no Verdão e apressou-se a mostrar isso mesmo na primeira sessão de trabalho.

Ramires não atua no futebol brasileiro desde 2009, quando trocou o Cruzeiro pelo Benfica. Em 2010 rumou ao Chelsea, onde foi determinante na conquista da Liga dos Campeões por parte dos blues, em 2012. Em 2016 saiu de Inglaterra rumo à China.