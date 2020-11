Ramón Díaz não chegou a estrear-se no cargo: Botafogo despede treinador

Ramón Díaz foi dispensado do cargo de treinador do Botafogo, sem ter-se estreado no cargo. O técnico argentino foi operado para a retirada de um tumor benigno na tireoide e só terá alta a partir de 7 de dezembro. Esta sexta-feira o clube brasiliero informou que não podia esperar mais, anunciando ainda Eduardo Barroca como novo treinador.





Botafogo treinou pela manhã sob o comando do auxiliar técnico Lucio Flavio. O treinador Eduardo Barroca comanda as atividades a partir deste sábado. #VamosBOTAFOGO ??



"O Botafogo comunica que o técnico Ramón Díaz e toda a sua equipa de adjuntos estão de saída do clube. Lamentavelmente, em função do quadro de saúde do treinador, que agora tem alta prevista para a partir do dia 7/12, o clube entende que não pode mais esperar", começa por explicar o Botafogo no comunicado divulgado."O clube confia no pleno restabelecimento da saúde de Ramón Díaz, agradecendo a ele e aos adjuntos Emiliano Díaz, Osmar Ferreyra, Jorge Pidal, Damián Paz e Juan Nicolás Rommannazi pelo período em que estiveram no clube", refere a nota, acrescentando: "Eduardo Barroca é o novo técnico da equipa. O profissional retorna ao Botafogo após passagem na equipa principal, em 2019, e um trabalho reconhecido por conquistas importantes nas categorias de base."Barroca chega acompanhado por Felipe Lucena (técnico adjunto) e Anderson Nunes (preparador físico), começando a trabalhar este sábado.