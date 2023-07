Ramón Díaz vai assumir comando do Vasco da Gama

Segundo a imprensa brasileira, o argentino Ramón Díaz será o novo treinador do Vasco da Gama, equipa que ocupa neste momento o penúltimo lugar do Brasileirão.O técnico de 63 anos vai ser o substituto de Maurício Barbieri, que não resistiu aos maus resultados e acabou por ser despedido no final de junho. O treinador argentino estava sem clube desde maio, altura em que abandonou o Al Hilal, agora orientado por Jorge Jesus.O Vasco da Gama será a primeira experiência do argentino enquanto técnico no Brasil. Em 2020, Ramón Díaz foi anunciado como novo treinador do Botafogo, mas, por questões de saúde, não chegou a orientar a equipa.Ramón Díaz ganhou dois campeonatos e duas supertaças sauditas ao serviço do Al-Hilal e venceu a Libertadores em 1995/1996 pelo River Plate.