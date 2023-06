Ramon Menezes após derrota do Brasil: «Saímos daqui... a aprender muito

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ramon Menezes admitiu que o Brasil aprendeu uma lição em Alvalade. "No futebol... ou se ganha ou se aprende. Hoje saímos daqui... a aprender muito", disse o selecionador interino da canarinha, mostrando-se evasivo quanto ao futuro: "Agora, neste momento, vou parar para descansar. Vou esperar o contacto do presidente, para sentar, para conversar, para ver a minha posição dentro da CBF, sempre com objetivo de ajudar."

Aliou Cissé saiu satisfeito. "Estou muito orgulhoso com esta vitória. Há que felicitar os jogadores, o triunfo é deles. Mostrámos muitas coisas boas, estamos no bom caminho. Fizemos uma grande exibição a nível tático. Mas o Brasil continuará sempre a ser o Brasil", sublinhou o selecionador do Senegal.

Enxurrada aos 15 minutos

O José Alvalade foi uma autêntica ‘Casa do Brasil’. Desde a música à alegria contagiante nas bancadas. Boa parte delas ficou a abarrotar a partir dos 15 minutos, altura em que se registou uma entrada massiva de espectadores. Muitos deles necessitaram de alguns minutos até encontrarem um lugar para se sentar. Depois... tudo serenou!