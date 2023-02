Ramon Menezes vai liderar a seleção do Brasil de forma interina

A CBF confirmou que Ramon Menezes vai liderar interinamente a seleção do Brasil, até o organismo contratar um técnico para comandar a canarinha. A equipa está sem treinador desde que Tite deixou o cargo, depois do Campeonato do Mundo do Qatar.Ramon Menezes foi o treinador da seleção de sub-20 do Brasil que conquistou o título sul-americano, na Colômbia. Vai assumir a seleção principal já num particular com Marrocos, que terá lugar em Tânger, a 25 de março.