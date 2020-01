Ranking digital dos clubes brasileiros: Flamengo de Jorge Jesus sobe em flecha

O Flamengo cimentou, durante o ano de 2019, a posição de clube brasileiro mais influente nas redes sociais. De acordo com um estudo apresentado, esta quarta-feira, pela plataforma brasileira 'IBEPO Repucom', o Mengão de Jorge Jesus aumentou em 6.8 milhões o número de seguidores tendo em comparação o período do último ano.





Num ano marcado pelas conquistas expressivas dos rubronegros, sobretudo o Brasileirão e Libertadores, a formação de Rio de Janeiro alcançou um crescimento de 31.5% e aproximou-se dos 28 milhões de inscritos (27.975.741), envolvendo as plataformas Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.Na segunda posição do 'ranking digital' permanece o Corinthians, clube que registou o segundo maior crescimento digital, com um aumento de 2 milhões de seguidores - soma, atualmente, perto de 23 milhões. Em último lugar neste pódio, surge o São Paulo, com um crescimento de 10% (cerca de 15 milhões de seguidores) face ao período homólogo.O Santos, equipa orientada pelo português Jesualdo Ferreira, que foi oficialmente apresentado esta quarta-feira, também apresentou um crescimento nas plataformas digitais do clube. Segundo a plataforma brasileira, o 'Peixe' amealhou, durante o ano de 2019, um crescimento de cerca de 1.2 milhões de seguidores.