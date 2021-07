Raphael Veiga inspira-se em Bruno Fernandes

Raphael Veiga, médio do Palmeiras, confessou que olha para Bruno Fernandes como uma inspiração. O pupilo de Abel Ferreira deixou elogios a Kevin de Bruyne, antes de destacar o que me mais gosta no médio português. "É um jogador decisivo. Cria jogadas de perigo com relativa facilidade", afirmou o médio de 26 anos, ele que totaliza 8 golos em 24 jogos esta época.