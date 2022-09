Raphinha aprova Brasil ofensivo no jogo frente ao Gana

A seleção brasileira defronta hoje o Gana, rival de Portugal no Mundial, num jogo a realizar em Le Havre (França). Tite, o selecionador canarinha, vai aproveitar o encontro para algumas experiências tendo em vista o Qatar, com Militão na lateral direita e um inédito quinteto ofensivo formado por Lucas Paquetá, Neymar, Raphinha, Vinícius Júnior e Richarlison.

Raphinha, craque do Barcelona com passagem pelo Sporting entre 2018 e 2019, garantiu estar à vontade neste Brasil de vocação mais ofensiva. "Como avançado, quanto mais ofensivo for o esquema, melhor. Fico mais perto da baliza. Temos características ofensivas, mas também sabemos da responsabilidade defensiva e o que temos de fazer. Trabalhamos muito para isso. Com a bola no ataque, cada um tem sua criatividade", vincou o extremo.

Já Lucas Paquetá fará parte da frente de ataque nas ações ofensivas, mas será um médio mais recuado quando for necessário defender. O médio do West Ham sente-se confortável mais atrás. "Tem sido ensaiado. Vou iniciar numa posição mais atrás, mas já ensaiámos isso nos outros jogos e estou habituado", frisou.