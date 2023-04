RB Bragantino de Caixinha goleia na estreia na Taça Sul-Americana frente ao Tacuary

RB Bragantino, de Pedro Caixinha, começou a campanha na Taça Sul-Americana de 2023 com uma goleada (1-4) frente aos paraguaios do Tacuary. Os vice-campeões da edição de 2021 começaram a perder, mas o golo olímpico de Juninho Capixaba deu início à reviravolta demolidora da equipa brasileira.O Tacuary abriu o marcador aos 21 minutos através de Edson Cariús e manteve o resultado até aos 39’ quando Juninho Capixaba aproveitou um canto do lado direito para, com um golo olímpico, colocar diretamente a bola na baliza dos paraguaios. O início da segunda parte chegou com um cabeceamento certeiro de Alerrandro aos 49’ concretizando a reviravolta para os comandados de Caixinha. A goleada estaria completa, inicialmente, com um golo Talisson aos 62’ e finalmente Gustavinho aos 77’ com um remate encaixado de fora de área.Depois do encontro, o marcador Alerrandro revelou, em entrevista à CONMEBOL, que Pedro Caixinha usou a palestra do intervalo para 'reclamar' com os jogadores: "Levamos um sermão do Pedro [Caixinha] no balneário, não estávamos bem. Vínhamos de uma eliminação [frente ao Água Santa para o Campeonato Paulista]. Foi importante não desligar do jogo. Na segunda parte, fizemos a reviravolta e conseguimos a vitória".