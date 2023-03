Recebeu 340 mil euros do Flamengo por engano e assume: «Até fiquei com medo»

Deu que falar a história do erro cometido pelo Flamengo na semana passada , quando transferiu 1,9 milhões de reais (340 mil euros) para a conta do basquetebolista João Gomes... quando o destinatário era João Gomes, o futebolista que agora representa o Wolverhampton. A situação ficaria encaminhada para a sua resolução com um pedido de devolução do valor pago, mas deixou o basquetebolista... assustado."Não tinha nem visto, estava a viajar com a minha madrinha. Quando cheguei à casa dela, a minha mãe mandou-me uma mensagem a perguntar sobre algum dinheiro que o Flamengo mandou. Fiquei assustado e até com medo, porque até então não sabia de onde era o dinheiro", assumiu o jogador, que deixou o Fla em 2020. "Achei que alguém tinha errado o depósito ou algo do tipo. O meu padrinho também disse que devia ter cuidado, porque alguém poderia estar a usar a minha conta para lavar dinheiro".A situação, refira-se, apenas ficou resolvida quando chegou a tal carta da justiça, porque até aí... João Gomes estava literalmente aos papéis. "Foi quando mandaram a carta da Justiça justificando o erro. Estamos a resolver tudo, o mais breve possível", prometeu.