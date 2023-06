'Reforço' de peso para Pepa no Cruzeiro: Alex está a caminho

Esteve no Cruzeiro entre 2001 e 2004 e teve tempo suficiente para se tornar um dos maiores ídolos do clube. Alexsandro de Souza, conhecido pela tribo do futebol apenas como Alex, está de regresso ao Cruzeiro para aprender com o treinador Pepa.

Agora com 45 anos, o antigo jogador enveredou pela carreira de treinador e liderou o Avaí nos primeiros meses do ano. Depois disso esteve com Jorge Jesus no Fenerbahce, outro clube onde evoluiu durante vários anos, num estágio onde aprendeu com técnico. Logo a seguir, mais um contacto com um português - esteve alguns dias a aprender com Abel Ferreira no Palmeiras.

Agora completa toda esta fase de formação junto a Pepa e num clube que conhece como poucos.