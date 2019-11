Reinier agradece reprimenda de Jorge Jesus: «O míster quer o meu bem»

O jovem Reinier tem sido um dos destaques do Flamengo de Jorge Jesus. O médio, de somente 17 anos, tem sido aposta do técnico português no atual líder do Brasileirão e, em declarações ao 'Globoesporte', mostrou admiração pelos métodos do treinador.





"O míster é um técnico muito bom, joga sempre para a frente e sinto-me à-vontade porque nos deixa jogar. Sabe os posicionamentos que os avançados têm de ter", relatou o jovem, entusiasmado. "Fico bem solto com ele e ajuda-me bastante. Esta posição é um pouco nova para mim mas o míster já me chamou umas cinco vezes para conversar e foi importante para mim. Quando subi para profissional, não sabia alguns movimentos, o que é natural. Mas ele sempre me ajudou, abriu-me uma forma de jogar que eu não sabia. Jogar sem a bola é muito importante para ele e o grupo assimilou bem isso."Os elogios a Jorge Jesus surgem 'de mão dada' com a exigência que o técnico promove no comando do Flamengo, como quando frente à Chapecoense, que o treinador corrigiu o jovem médio ainda no terreno de jogo. "Já contra o Avaí ele tinha-me avisado que toquei muitas vezes de calcanhar. No jogo com a Chapecoense, eu errei. Não era uma nota artística, é uma característica minha. Mas ele fez o certo, foi franco. Fico feliz de ele falar comigo, porque quer o meu bem", lembrou Reinier. "Conversei também com o meu pai e fiquei bastante tranquilo. Sabia que era para o meu bem. Ele fez o correto. Para mim é uma honra trabalhar com ele, porque é inteligente e sabe lidar com os jogadores. O que mais importa é que ele faz o melhor para a equipa."