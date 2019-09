Reinier concorda com a análise de Jesus: «Também vejo semelhanças com Kaká»

Jorge Jesus 'esqueceu-se' de craque mundial: «Oh my God, passou-me o nome dele» Jorge Jesus 'esqueceu-se' de craque mundial: «Oh my God, passou-me o nome dele»

Reinier (53’), um miúdo de 17 anos, fez sábado o segundo jogo pelo Flamengo e não podia ter sido mais feliz, estreando-ser a marcar frente ao Avaí. No final do triunfo por 3-0 , Jorge Jesus deixou muitos elogios ao jogador e comparou-o a Kaká . Questionado sobre as declarações do treinador português, o jovem concordou que em certos aspetos tem semelhanças com o antigo craque brasileiro."O Kaká foi um ídolo para mim. Acompanhei-o sempre, mais por vídeos que meu pai me mostrava. Fico muito feliz com essa comparação vinda de um excelente treinador como ele. Agora é trabalhar firme e forte para estar bem nas próximas partidas. Eu também vejo algumas semelhanças com o Kaká pela altura, pelas arrancadas", referiu Reinier.O efeito Jorge Jesus no Flamengo não parece ter fim e sábado isso ficou bem patente na vitória no terreno do Avaí, último classificado do Brasileirão. Na deslocação a Brasília, Jorge Jesus deu de caras com um estádio cheio de adeptos do Flamengo e a equipa não vacilou: venceu por 3-0, com golos de Gabriel Barbosa (11’) - o 15º do avançado brasileiro no campeonato -, Pablo Marí (32’) e Reinier (53’).Desta forma, Jorge Jesus alcançou a quinta vitória seguida no comando do Fla, sendo que nos últimos sete encontros não conhece o sabor da derrota e apresenta um registo de 19 golos marcados e só três sofridos. Ainda para mais, o grande objetivo que era preservar a liderança do campeonato foi conseguido. A formação do Rio de Janeiro segue em 1º, com 39 pontos, mais três do que o Santos, que enfrenta este domingo o Athletico-PR.