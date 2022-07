Renan arrisca 10 anos de prisão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Renan, defesa brasileiro do Red Bull Bragantino, arrisca uma pena de prisão até dez anos depois de ter atropelado mortalmente um motociclista na manhã da passada sexta-feira, em São Paulo. O jogador de 20 anos foi ontem a tribunal e ficou em liberdade condicional a aguardar julgamento.

Segundo vários relatos, o acidente aconteceu às 6h40, com Renan a abalroar o motociclista de 38 anos depois de invadir a via contrária. O jovem defesa está acusado de homicídio negligente, algo que normalmente vale uma pena de prisão de dois a quatro anos. Porém, há duas agravantes que prometem endurecer a pena. É que Renan conduzia sob efeito de álcool e ainda tinha a carta suspensa. Neste caso, a pena de prisão pode mesmo chegar aos dez anos. Enquanto aguarda julgamento, Renan está obrigado a pagar uma fiança de 200 salários mínimos, o equivalente a 242 mil reais (cerca de 43 mil euros), além de comparecer em todas as audiências. Ficou ainda proibido de frequentar bares e terá de entregar o seu passaporte à Polícia Federal. O defesa, que está emprestado pelo Palmeiras, também ficou a saber que o Red Bull Bragantino vai rescindir contrato.