Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Renato Augusto em exclusivo: «Vítor Pereira viu que não é fácil jogar aqui pela qualidade das partidas» Antes de defrontar o Flamengo, sua antiga equipa, na Taça do Brasil, o jogador do Corithians fala do treinador português





• Foto: Getty Images