Renato Gaúcho 'avisa' FC Porto: «O Pepê está com a cabeça no Grémio»

Renato Gaúcho revelou na conferência de imprensa que se seguiu ao sorteio das duas mãos da final da Taça do Brasil que tem conversado com Pepê e que lhe explicou que se deixar o clube com um título, acabará por ser mais valorizado.





O jogador está na mira do FC Porto, mas o treinador do Grémio quer contar com Pepê na final da Taça do Brasil, com o Palmeiras de Abel Ferreira, uma prova que se disputa em fevereiro (nos dias 11 e 17), já depois do fecho do mercado na Europa."O importante é o ambiente e as conversas que nós temos, principalmente quando surgem propostas de fora. É difícil lidar com isto porque o sonho deles é jogar na Europa e nós vamos disputar a Taça do Brasil, além de estarmos na discussão do título do Brasileirão", explicou o treinador."Conversei com o Pepê há 5 dias, a hora dele vai chegar. O importante é o jogador estar com a cabeça no clube e quando ganhar um título vai sair mais valorizado, um jogador novo, vão aparecer mais propostas. O mais importante é que ele é um bom rapaz, gosta de estar em todos os jogos e está com a cabeça no Grémio. Se tiver de acontecer, amanhã ou depois ele vai realizar esse sonho de jogar na Europa", concluiu Renato.