Renato Gaúcho critica arbitragem: «Se queriam 'avacalhar' o campeonato conseguiram»

Renato Gaúcho não gostou da arbitragem do jogo com o Internacional (1-2) e na conferência de imprensa ameaçou colocar a equipa de sub-23 do Grémio em campo nos jogos que restam do Brasileirão.





"A pressão no final do jogo é uma coisa normal. O que não pode ser normal foi o que aconteceu no pénalti em cima do Ferreira e o pénalti a favor do Inter, no braço do Kannemann. Ao que parece há quem não queira que o Grémio avance. Isto hoje foi inadmissível. A minha 'bronca' relativamente ao árbitro é só uma: por que não vai ao VAR?", questinou.Renato chegou a ameaçar colocar a equipa de sub-23 do clube a disputar o que resta do campeonato. "Eu pergunto: temos que continuar a disputar o Brasileiro? Se queriam 'avacalhar' o Brasileiro conseguiram. Se o presidente autorizar, vou colocar a transição [equipa de sub-23] a jogar o resto do campeonato e assim preparamo-nos para a final da Taça do Brasil. Basta o presidente dar o 'ok'. Para isto que aconteceu hoje, mais vale continuar a treinar."