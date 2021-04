Renato Gaúcho despedido após derrota com o Independiente del Valle de Renato Paiva

Renato Gaúcho já não é treinador do Grémio, anunciou esta quinta-feira o emblema de Porto Alegre, depois de uma reunião entre os responsáveis do clube.





A derrota por 2-1, na última madrugada, contra o Independiente del Valle, treinado pelo português Renato Paiva, que deixou o Grémio às portas da fase de grupos da Libertadores, foi 'a gota de água'. Tiago Nunes deverá ser o escolhido para assumir o cargo da formação de Porto Alegre, que inicia a participação no campeonato gaúcho no sábado.Recorde-se que Renato Gaúcho orientava o Grémio desde 2016, uma relação que levou à conquista de duas taças do Brasil, uma Libertadores e uma Recopa Sudamericana.