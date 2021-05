Renato Gaúcho rejeita proposta para treinar o Corinthians

Renato Gaúcho, treinador brasileiro de 58 anos, rejeitou uma proposta do Corinthians para orientar a equipa. O despedimento de Vagner Mancini, técnico que ocupava o cargo, surgiu logo após a derrota por 0-2 contra o Palmeiras na semi-final do Campeonato Paulista.





"Recebi na última segunda-feira uma chamada do presidente Duílio para falar sobre uma possível ida para o Corinthians. Posso dizer que fiquei muito honrado com o contacto e muito feliz com a conversa que tivemos", afirmou Renato Gaúcho em nota oficial. E prosseguiu: "Fiquei muito feliz com o carinho que recebi nos últimos dias. Conversei muito com a minha esposa e chegámos à conclusão que, neste momento, é necessário descansar um pouco mais com a família e os amigos. Foram cinco anos de muito trabalho e viagens constantes", rematou.Segundo afirma o 'globoesporte', a equipa será dirigida pelo analista de desempenho Fernando Lázaro, e pelo observador Mauro da Silva até que um novo treinador assine contrato.