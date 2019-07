Renato Gaúcho revela apoio a Bolsonaro e fala sem rodeios sobre homossexualidade no futebol

Foi sem rodeios que Renato Gaúcho falou sobre a homossexualidade no futebol assim como o facto de ser apoiante do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.Em entrevista à 'Folha de São Paulo', o treinador do Grémio disse não compreender a repercussão exagerada sobre a homossexualidade no desporto-rei: "Se tem um gay na música é normal, se tem um gay ator é normal, se tem um gay em qualquer outra profissão é normal. Mas se tem um gay no futebol, vira notícia mundial. Por quê? Não entendo isso", afirmou Renato Gaúcho.O treinador do Grémio explica que o que não pode acontecer é "misturar as coisas"."Se eu tenho um jogador gay, vou sacanear ele de manhã, de tarde e de noite. Eu quero é que ele jogue. O que não pode é misturar as coisas: entrar no vestiário de sacanagem por ser gay e levar mais para o lado gay dele do que para o trabalho. Aí ele está fora", referiu.Política foi outro dos temas abordados na entrevista a Renato Gaúcho, com o treinador, de 56 anos, a confessar ser apoiante de Bolsonaro."Votei nele. É o meu presidente. Bolsonaro e Sérgio Moro são pessoas do bem que querem o bem do Brasil. Na minha opinião, quem é contra eles é contra o crescimento do Brasil", afirmou.